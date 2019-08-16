Майже на 29% зросли надходження рентної плати на Львівщині у січні-липні 2019 року Суспільство | 15-08-2019, 18:36 0 89



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що протягом січня-липня 2019 року суб’єкти господарювання Львівщини сплатили до бюджетів 1188,6 млн. грн. рентної плати, що на 267,1 млн. грн., або майже на 29 відс. більше, ніж за той самий період у 2018 році.

Так, за цей період до державного бюджету перераховано 1091,6 млн. грн. рентної плати, до місцевих бюджетів − 97 млн. гривень.

Майже 90 відс. у загальних надходженнях рентної плати на Львівщині складають надходження рентної плати за користування надрами (1 141,5 млн. гривень).

Також за сім місяців 2019 року до бюджетів надійшло рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів − 33,7 млн. грн., або 2,8 відс. від загальних надходжень, рентної плати за спеціальне використання води − 12,8 млн. грн., або 1 відс. від загальних надходжень рентної плати.

Крім цього, за вказаний період до державного бюджету було сплачено 0,58 млн. грн. рентної плати за користування радіочастотним ресурсом.

