Для діток з інвалідністю організували чергове заняття у творчій майстерні Суспільство | 15-08-2019, 18:38 0 100 Вчора працівники відділу соціальної роботи Шевченківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді провели чергове заняття для дітей з інвалідністю у творчій майстерні. Цього разу діти «знайомилися» з аквареллю і нетрадиційною технікою — малювання мокрим по мокрому.





«Ця техніка прекрасна тим, що в ній нема чітких правил і страху помилки. При нанесенні фарби на вологий папір, акварель розтікається без видимих форм, і це дає незвичайне відчуття. Ми немов бавимося кольорами, вони змішуються між собою утворюючи нові кольори. Це схоже на диво», — зазначили організатори.





Заняття творчої студії відбуваються у приміщенні Центральної дитячої бібліотеки.



