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Для діток з інвалідністю організували чергове заняття у творчій майстерні
|Суспільство | 15-08-2019, 18:38
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|Вчора працівники відділу соціальної роботи Шевченківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді провели чергове заняття для дітей з інвалідністю у творчій майстерні. Цього разу діти «знайомилися» з аквареллю і нетрадиційною технікою — малювання мокрим по мокрому.
«Ця техніка прекрасна тим, що в ній нема чітких правил і страху помилки. При нанесенні фарби на вологий папір, акварель розтікається без видимих форм, і це дає незвичайне відчуття. Ми немов бавимося кольорами, вони змішуються між собою утворюючи нові кольори. Це схоже на диво», — зазначили організатори.
Заняття творчої студії відбуваються у приміщенні Центральної дитячої бібліотеки.
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