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Підприємців запрошують на зустрічі з литовськими компаніями
|Суспільство | 15-08-2019, 18:40
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Служба експортера департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації пропонує компаніям Львівщини взяти участь в В2В зустрічах з литовськими компаніями.
За сприяння торгово-промислової палати м. Шауляй (Литовська Республіка) в межах офіційного візиту до Львова відбудеться бізнес-зустріч підприємців Литви з представниками ділових кіл Львівщини. Зустріч відбудеться 5 вересня у Палаці Потоцьких.
Профілі компаній, які будуть представлені на зустрічі:
- Рішення для бізнес-інвестицій, консалтинг, кредитний брокер, нерухомість – UAB «Inovest» та UAB «Verslavita»;
- Виробництво та продаж хліба та свіжих кондитерських виробів – UAB «Kalnas»;
- Виробництво з алюмінію: вікна, двері, фасади, зимові сади, засоби протипожежного захисту – UAB «Alfestas»;
- Будівельні матеріали для професійного та домашнього використання: пінополіуретан (ПУ), силіконові та акрилові герметики, клей, аерозольні фарби (не містять ПБ), самоклеючі стрічки – «Tegra group»;
- Косметика, біоциди, хімікати, медичні прилади, продукти харчування, харчові добавки – UAB «Intra Vires»
- Управління, продаж та оренда нерухомості – «UAB Linos namai».
Довідково:
Участь в зустрічах В2В безкоштовна при умові заповнення заявки. З заявкою можна ознайомитись за посиланням.
За додатковою інформацією звертатись до Служби експортера департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації за тел.: (032) 261-27-13; 261-26-65 та e-mail: torg.loda@gmail.com; loda.export@gmail.com
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