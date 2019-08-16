Підприємців запрошують на зустрічі з литовськими компаніями Суспільство | 15-08-2019, 18:40 0 112



Служба експортера департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації пропонує компаніям Львівщини взяти участь в В2В зустрічах з литовськими компаніями.

За сприяння торгово-промислової палати м. Шауляй (Литовська Республіка) в межах офіційного візиту до Львова відбудеться бізнес-зустріч підприємців Литви з представниками ділових кіл Львівщини. Зустріч відбудеться 5 вересня у Палаці Потоцьких.

Профілі компаній, які будуть представлені на зустрічі:

- Рішення для бізнес-інвестицій, консалтинг, кредитний брокер, нерухомість – UAB «Inovest» та UAB «Verslavita»;

- Виробництво та продаж хліба та свіжих кондитерських виробів – UAB «Kalnas»;

- Виробництво з алюмінію: вікна, двері, фасади, зимові сади, засоби протипожежного захисту – UAB «Alfestas»;

- Будівельні матеріали для професійного та домашнього використання: пінополіуретан (ПУ), силіконові та акрилові герметики, клей, аерозольні фарби (не містять ПБ), самоклеючі стрічки – «Tegra group»;

- Косметика, біоциди, хімікати, медичні прилади, продукти харчування, харчові добавки – UAB «Intra Vires»

- Управління, продаж та оренда нерухомості – «UAB Linos namai».



Довідково:

Участь в зустрічах В2В безкоштовна при умові заповнення заявки. З заявкою можна ознайомитись за посиланням.

За додатковою інформацією звертатись до Служби експортера департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації за тел.: (032) 261-27-13; 261-26-65 та e-mail: torg.loda@gmail.com; loda.export@gmail.com

