Стриганка – Старий Добротвір: в області здійснюють ремонт дороги Суспільство | 15-08-2019, 18:43 0 118

На території Львівської області здійснюють ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.



Про це повідомляють у департаменті дорожнього господарства, транспорту і зв'язку Львівської обласної державної адміністрації.

Тривають роботи з ремонту автомобільної дороги С140830 Стриганка – Старий Добротвір.

Ремонт здійснює підрядна організація ТДВ "ШРБУ-65".

Зазначимо, що роботи виконують за кошти Дежавного дорожнього фонду.



