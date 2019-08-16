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Стриганка – Старий Добротвір: в області здійснюють ремонт дороги
|Суспільство | 15-08-2019, 18:43
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На території Львівської області здійснюють ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.
Про це повідомляють у департаменті дорожнього господарства, транспорту і зв'язку Львівської обласної державної адміністрації.
Тривають роботи з ремонту автомобільної дороги С140830 Стриганка – Старий Добротвір.
Ремонт здійснює підрядна організація ТДВ "ШРБУ-65".
Зазначимо, що роботи виконують за кошти Дежавного дорожнього фонду.
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