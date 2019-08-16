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Закарпатські митники вилучили 175 літрів пива і склали прокол про порушення митних правил

Суспільство | 15-08-2019, 18:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 123 123    
Закарпатські митники вилучили 175 літрів пива і склали прокол про порушення митних правил
Напередодні, в зону митного контролю митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС заїхав автомобіль  марки «Ford», під керуванням громадянина України. Співвітчизник слідував у приватних справах з Словаччини в Україну.
Формою проходження митного контролю громадянин обрав «зелений коридор». Відтак своїми діями українець заявив, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.
Під час митного контролю працівники митниці виявили 180 літрів пива торгівельної марки "Kozel" у бляшаних банках місткістю 0,5 літрів кожна. Пиво знаходилось в багажному відсіку автомобіля.
Виявлені товари відносяться до першої – двадцять четвертої групи УКТ ЗЕД. Українське митне законодавство забороняє ввозити громадянам для вільного обігу товари, що класифікуються в цих групах в будь-яких обсягах. Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування на одну особу 5 літрів пива.
Таким чином, зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. 
Наразі складено протокол про порушення митних правил, 175 літрів пива вилучено.
ДФС у Закарпатській області
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