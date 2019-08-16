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Європейський центробанк атакували хакери
|Суспільство | 16-08-2019, 07:54
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|Один з веб-сайтів Європейського центрального банку піддався хакерській атаці, в результаті якої могла бути вкрадена конфіденційна інформація.
Про це йдеться в заяві ЄЦБ, передає Інтерфакс-Україна.
ЄЦБ повідомив про злом хакерами зовнішнього сервера сайту Інтегрованого довідника банківської звітності (BIRD). Таким чином, адреси електронної пошти, дані про імена і посади 481 передплатника сервісу BIRD могли опинитися в розпорядженні зловмисників, йдеться в заяві ЄЦБ.
Центробанк призупинив роботу сайту після того, як виявив уразливість в рамках регулярної перевірки, а також довів до відома про проблему людей, чия інформація могла бути вкрадена.
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