У Китаї 17 людей пропали безвісти Суспільство | 16-08-2019, 07:56 0 84 У китайській провінції Сичуань в результаті гірського обвалу безвіста пропали 17 людей.



Про це повідомляє видання Xinhua, передає НВ.



У місцевому штабі з ліквідації наслідків стихійних лих повідомили, що за попередніми даними, в результаті події безвіста пропали 17 осіб.Обвалення гірської породи сталося на ділянці залізниці Ченду-Куньмін.



Відмічається, що пошуково-спасальні роботи продовжуються.