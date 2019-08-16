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ООС: бойовики 12 разів відкривали вогонь
|Суспільство | 16-08-2019, 08:52
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|Збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.
Про ситуацію станом на 7 годину 16 серпня повідомив штаб ООС.
Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зокрема обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 9 разів та в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" 3 рази.
"За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було. Від початку поточної доби противник, загалом, дотримується режиму припинення вогню", -звітують військові.
Нагадаємо:
У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
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