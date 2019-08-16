ООС: бойовики 12 разів відкривали вогонь Суспільство | 16-08-2019, 08:52 0 75 Збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.





Про ситуацію станом на 7 годину 16 серпня повідомив штаб ООС.



Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Зокрема обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 9 разів та в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" 3 рази.



"За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було. Від початку поточної доби противник, загалом, дотримується режиму припинення вогню", -звітують військові.



Нагадаємо:



У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.