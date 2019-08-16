Колишню інспекторку Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області оштрафували за невчасно подані до НАЗК декларації Суспільство | 16-08-2019, 09:36 0 117







За участі прокуратури Львівщини, постановою Буського районного суду Львівської області колишню головну інспекторку відділу податків та зборів з юридичних осіб Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.



Так, згідно з адміністративними протоколами, складеними Управлінням захисту економіки у Львівській області, вказана особа несвоєчасно подала на офіційному сайті НАЗК декларації за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (перед звільненням та після звільнення), таким чином вчинила адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП.



За наслідками судового розгляду, до порушниці застосовано стягнення у вигляді штрафу.











Пресслужба прокуратури Львівської області











