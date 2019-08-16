Колишню інспекторку Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області оштрафували за невчасно подані до НАЗК декларації...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 16/08/2019 Вже 10125 громадян на Львівщині скористались правом на податкову знижку − їм повернено з бюджету 21,8 млн грн ПДФО...>> На Львівщині та Закарпатті прикордонники затримали дві групи нелегальних мігрантів...>> НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ...>> Уряд не виділив містам 10 мільярдів на розвиток. Міста кажуть – Богдан попросив...>> У Львові до Дня Незалежності проведуть товариський поєдинок з футзалу...>> Мерія застерігає не випалювати суху рослинність: з початку року у Львові зафіксували 32 пожежі в екосистемах...>> У Львові відкриють «Дзвін Пам’яті» як символ скорботи за невинно вбитими українцями...>> Підприємців Львова запрошують на навчальну програму «Операційний менеджмент для сервісних компаній»...>> Міст на вул. Городоцька відкритий для проїзду транспорту з обмеженням швидкості руху...>> Долар знову подорожчав...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, взяли під варту...
16-08-2019, 09:36  >>> 
Розбійник зі Стрия опинився на лаві підсудних...
15-08-2019, 16:24  >>> 
20-річна львів’янка, яка до смерті побила пенсіонера, перебуватиме під вартою...
13-08-2019, 15:32  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

Колишню інспекторку Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області оштрафували за невчасно подані до НАЗК декларації

Суспільство | 16-08-2019, 09:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 117 117    




За участі прокуратури Львівщини, постановою Буського районного суду Львівської області колишню головну інспекторку відділу податків та зборів з юридичних осіб Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Так, згідно з адміністративними протоколами, складеними Управлінням захисту економіки у Львівській області, вказана особа несвоєчасно подала на офіційному сайті НАЗК декларації за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (перед звільненням та після звільнення), таким чином вчинила адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП.

За наслідками судового розгляду, до порушниці застосовано стягнення у вигляді штрафу.





Пресслужба прокуратури Львівської області
   Новини по темі: Суспільство
Вже 10125 громадян на Львівщині скористались правом на податкову знижку − їм повернено з бюджету 21,8 млн грн ПДФО...
16-08-2019, 11:12  >>> 
На Львівщині та Закарпатті прикордонники затримали дві групи нелегальних мігрантів...
16-08-2019, 11:12  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ...
16-08-2019, 11:11  >>> 
На Львівщині прокуратура домоглась повернення громаді 6 га земель вартістю понад 5 млн грн...
16-08-2019, 09:37  >>> 
Колишню інспекторку Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області оштрафували за невчасно подані до НАЗК декларації...
16-08-2019, 09:36  >>> 
Вихідні будуть дощовитими, але тепло ще повернеться...
16-08-2019, 08:53  >>> 
ООС: бойовики 12 разів відкривали вогонь...
16-08-2019, 08:52  >>> 
   АктуальноАктуально
У суботу на гала-концерті визначать переможця "Української пісні"...
15-08-2019, 21:38  >>> 
З'явилося відео масштабної ДТП під Києвом...
12-08-2019, 10:27  >>> 
В окрузі на Чернігівщині не встигли вчасно підрахувати голоси - ЦВК...
06-08-2019, 09:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Уряд не виділив містам 10 мільярдів на розвиток. Міста кажуть – Богдан попросив...
16-08-2019, 11:10  >>> 
КНДР провела запуск ракет...
16-08-2019, 07:57  >>> 
Трамп обговорює можливість покупки Гренландії - ЗМІ...
16-08-2019, 07:55  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Долар знову подорожчав...
16-08-2019, 10:39  >>> 
Новий ринок електроенергії: тарифи для бізнесу на 20% вищі європейських...
14-08-2019, 13:40  >>> 
Данилюк про націоналізацію Приватбанку: це було обгрунтоване рішення...
14-08-2019, 08:29  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Вже 10125 громадян на Львівщині скористались правом на податкову знижку − їм повернено з бюджету 21,8 млн грн ПДФО...
16-08-2019, 11:12  >>> 
На Львівщині та Закарпатті прикордонники затримали дві групи нелегальних мігрантів...
16-08-2019, 11:12  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ...
16-08-2019, 11:11  >>> 
   ВладаВлада
Трамп погрожує вийти із СОТ...
14-08-2019, 08:27  >>> 
Завтра буде призупинено подачу води до частини вулиць Залізничного району...
12-08-2019, 13:40  >>> 
Банки США передали Конгресу документи про зв'язки Трампа з громадянами РФ...
09-08-2019, 08:33  >>> 
   КультураКультура
У суботу на гала-концерті визначать переможця "Української пісні"...
15-08-2019, 21:38  >>> 
На Львівщині відбудеться Літня школа іконопису...
09-08-2019, 16:13  >>> 
Фільм «U-311: Черкаси» буде представлено на Варшавському міжнародному кінофестивалі...
05-08-2019, 13:49  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:12 Вже 10125 громадян на Львівщині скористались правом на податкову знижку − їм повернено з бюджету 21,8 млн грн ПДФО
11:12 На Львівщині та Закарпатті прикордонники затримали дві групи нелегальних мігрантів
11:11 НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ
11:10 Уряд не виділив містам 10 мільярдів на розвиток. Міста кажуть – Богдан попросив
10:43 У Львові до Дня Незалежності проведуть товариський поєдинок з футзалу
10:42 Мерія застерігає не випалювати суху рослинність: з початку року у Львові зафіксували 32 пожежі в екосистемах
10:42 У Львові відкриють «Дзвін Пам’яті» як символ скорботи за невинно вбитими українцями
10:41 Підприємців Львова запрошують на навчальну програму «Операційний менеджмент для сервісних компаній»
10:40 Міст на вул. Городоцька відкритий для проїзду транспорту з обмеженням швидкості руху
10:39 Долар знову подорожчав

   Анонси
Мешканців області запрошують на концерт до дня народження Кузьми Скрябіна – «Шампанські очі»...
14-08-2019, 21:49  >>> 
Українські знімальні групи запрошують на конкурс кінопроектів...
08-08-2019, 19:09  >>> 
Оголошено конкурс серед українських міст «SMART МІСТО 2019»...
08-08-2019, 09:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования