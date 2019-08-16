На Львівщині прокуратура домоглась повернення громаді 6 га земель вартістю понад 5 млн грн Суспільство | 16-08-2019, 09:37 0 96







Дві заяви органів прокуратури області про визнання відумерлою спадщини після смерті громадян задоволено Сокальським районним судом у березні 2019 року.



Прокуратура вимагала визнану відумерлою спадщину – дві земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 6 га вартістю 5 млн. 416 тис. грн. передати у власність територіальній громаді Великомостівської міської ради.



Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання.



Судом повністю задоволені позовні вимоги прокурора.



Відтак, після набрання рішенням суду законної сили, завдяки заходам, вжитим прокуратурою на стадії їх реального виконання, 23.07.2019 земельні ділянки прийняті до комунальної власності територіальної громади.











Пресслужба прокуратури Львівської області