НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ Суспільство | 16-08-2019, 11:11 0 45



Цієї ночі прикордонники відділення «Вилок» Мукачівського загону затримали нелегальних мігрантів з Близького Сходу. За інформацією, що надійшла від оперативних співробітників Західного регіонального управління Держприкордонслужби група реагування виявила та затримала поблизу кордону трьох чоловіків без документів.

У ході первинного опитування прикордонники з’ясували, що затримані є громадянами Іраку. Іноземці мали намір незаконно перетнути державний кордон з Угорщиною та потрапити до однієї з країн Європейського союзу.

Для складання протоколів про вчинене правопорушення нелегальних мігрантів доставили до прикордонного підрозділу. Наразі тривають заходи по встановленню усіх обставин правопорушення. Правову оцінку діям іноземців та їх подальшу долю вирішуватиме суд.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

