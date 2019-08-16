   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 16/08/2019 Вже 10125 громадян на Львівщині скористались правом на податкову знижку − їм повернено з бюджету 21,8 млн грн ПДФО...>> На Львівщині та Закарпатті прикордонники затримали дві групи нелегальних мігрантів...>> НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ...>> Уряд не виділив містам 10 мільярдів на розвиток. Міста кажуть – Богдан попросив...>> У Львові до Дня Незалежності проведуть товариський поєдинок з футзалу...>> Мерія застерігає не випалювати суху рослинність: з початку року у Львові зафіксували 32 пожежі в екосистемах...>> У Львові відкриють «Дзвін Пам’яті» як символ скорботи за невинно вбитими українцями...>> Підприємців Львова запрошують на навчальну програму «Операційний менеджмент для сервісних компаній»...>> Міст на вул. Городоцька відкритий для проїзду транспорту з обмеженням швидкості руху...>> Долар знову подорожчав...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, взяли під варту...
16-08-2019, 09:36  >>> 
Розбійник зі Стрия опинився на лаві підсудних...
15-08-2019, 16:24  >>> 
20-річна львів’янка, яка до смерті побила пенсіонера, перебуватиме під вартою...
13-08-2019, 15:32  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ

Суспільство | 16-08-2019, 11:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 45 45    


Цієї ночі прикордонники відділення «Вилок» Мукачівського загону затримали нелегальних мігрантів з Близького Сходу. За інформацією, що надійшла від оперативних співробітників Західного регіонального управління Держприкордонслужби група реагування виявила та затримала поблизу кордону трьох чоловіків без документів.
У ході первинного опитування прикордонники з’ясували, що затримані є громадянами Іраку. Іноземці мали намір незаконно перетнути державний кордон з Угорщиною та потрапити до однієї з країн Європейського союзу.
Для складання протоколів про вчинене правопорушення нелегальних мігрантів доставили до прикордонного підрозділу. Наразі тривають заходи по встановленню усіх обставин правопорушення. Правову оцінку діям іноземців та їх подальшу долю вирішуватиме суд.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
   Новини по темі: Суспільство
Вже 10125 громадян на Львівщині скористались правом на податкову знижку − їм повернено з бюджету 21,8 млн грн ПДФО...
16-08-2019, 11:12  >>> 
На Львівщині та Закарпатті прикордонники затримали дві групи нелегальних мігрантів...
16-08-2019, 11:12  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ...
16-08-2019, 11:11  >>> 
На Львівщині прокуратура домоглась повернення громаді 6 га земель вартістю понад 5 млн грн...
16-08-2019, 09:37  >>> 
Колишню інспекторку Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області оштрафували за невчасно подані до НАЗК декларації...
16-08-2019, 09:36  >>> 
Вихідні будуть дощовитими, але тепло ще повернеться...
16-08-2019, 08:53  >>> 
ООС: бойовики 12 разів відкривали вогонь...
16-08-2019, 08:52  >>> 
   АктуальноАктуально
У суботу на гала-концерті визначать переможця "Української пісні"...
15-08-2019, 21:38  >>> 
З'явилося відео масштабної ДТП під Києвом...
12-08-2019, 10:27  >>> 
В окрузі на Чернігівщині не встигли вчасно підрахувати голоси - ЦВК...
06-08-2019, 09:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Уряд не виділив містам 10 мільярдів на розвиток. Міста кажуть – Богдан попросив...
16-08-2019, 11:10  >>> 
КНДР провела запуск ракет...
16-08-2019, 07:57  >>> 
Трамп обговорює можливість покупки Гренландії - ЗМІ...
16-08-2019, 07:55  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Долар знову подорожчав...
16-08-2019, 10:39  >>> 
Новий ринок електроенергії: тарифи для бізнесу на 20% вищі європейських...
14-08-2019, 13:40  >>> 
Данилюк про націоналізацію Приватбанку: це було обгрунтоване рішення...
14-08-2019, 08:29  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Вже 10125 громадян на Львівщині скористались правом на податкову знижку − їм повернено з бюджету 21,8 млн грн ПДФО...
16-08-2019, 11:12  >>> 
На Львівщині та Закарпатті прикордонники затримали дві групи нелегальних мігрантів...
16-08-2019, 11:12  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ...
16-08-2019, 11:11  >>> 
   ВладаВлада
Трамп погрожує вийти із СОТ...
14-08-2019, 08:27  >>> 
Завтра буде призупинено подачу води до частини вулиць Залізничного району...
12-08-2019, 13:40  >>> 
Банки США передали Конгресу документи про зв'язки Трампа з громадянами РФ...
09-08-2019, 08:33  >>> 
   КультураКультура
У суботу на гала-концерті визначать переможця "Української пісні"...
15-08-2019, 21:38  >>> 
На Львівщині відбудеться Літня школа іконопису...
09-08-2019, 16:13  >>> 
Фільм «U-311: Черкаси» буде представлено на Варшавському міжнародному кінофестивалі...
05-08-2019, 13:49  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:12 Вже 10125 громадян на Львівщині скористались правом на податкову знижку − їм повернено з бюджету 21,8 млн грн ПДФО
11:12 На Львівщині та Закарпатті прикордонники затримали дві групи нелегальних мігрантів
11:11 НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ
11:10 Уряд не виділив містам 10 мільярдів на розвиток. Міста кажуть – Богдан попросив
10:43 У Львові до Дня Незалежності проведуть товариський поєдинок з футзалу
10:42 Мерія застерігає не випалювати суху рослинність: з початку року у Львові зафіксували 32 пожежі в екосистемах
10:42 У Львові відкриють «Дзвін Пам’яті» як символ скорботи за невинно вбитими українцями
10:41 Підприємців Львова запрошують на навчальну програму «Операційний менеджмент для сервісних компаній»
10:40 Міст на вул. Городоцька відкритий для проїзду транспорту з обмеженням швидкості руху
10:39 Долар знову подорожчав

   Анонси
Мешканців області запрошують на концерт до дня народження Кузьми Скрябіна – «Шампанські очі»...
14-08-2019, 21:49  >>> 
Українські знімальні групи запрошують на конкурс кінопроектів...
08-08-2019, 19:09  >>> 
Оголошено конкурс серед українських міст «SMART МІСТО 2019»...
08-08-2019, 09:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования