На Львівщині та Закарпатті прикордонники затримали дві групи нелегальних мігрантів Суспільство | 16-08-2019, 11:12 0 50 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=OnPcDduqmV8







Цієї ночі та на світанку військовослужбовці Держприкордонслужби під час патрулювання державного кордону затримали дві групи нелегальних мігрантів.



Шестеро громадян Шрі-Ланки затримали сьогодні вранці охоронці кордону відділу «Сянки» Мостиського загону у прикордонному місті Турка, що на Львівщині. Про групу осіб азіатської зовнішності, які потягом прибули на залізничну станцію, повідомив правоохоронцям черговий. Негайно, для перевірки інформації, до місця виявлення ймовірних порушників з прикордонного підрозділу вибула група реагування. По прибуттю прикордонники виявили шістьох іноземців без документів, зі слів громадян Шрі-Ланки. З пояснень шріланкійців стало відомо, що до населеного пункту вони прибули з наміром подальшого незаконного перетину кордону. Іноземців затримано в адміністративному порядку. Наразі продовжуються заходи встановлення їх даних та обставин прибуття у прикордоння. Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд. Крім того, прикордонники клопотатимуть щодо подальшого примусового повернення іноземців до країни походження.



А вночі прикордонники відділення «Вилок» Мукачівського загону затримали трьох нелегальних мігрантів на Закарпатті. Група реагування виявила та затримала поблизу кордону трьох чоловіків без документів за інформацією, що надійшла від оперативних співробітників Західного регіонального управління Держприкордонслужби.



У ході первинного опитування прикордонники з’ясували, що затримані є громадянами Іраку. Іноземці мали намір незаконно перетнути державний кордон з Угорщиною та потрапити до однієї з країн Європейського Союзу.



Для складання протоколів про вчинене правопорушення нелегальних мігрантів доставили до прикордонного підрозділу. Наразі тривають заходи по встановленню усіх обставин правопорушення. Правову оцінку діям іноземців та їх подальшу долю також вирішуватиме суд.