Вже 10125 громадян на Львівщині скористались правом на податкову знижку − їм повернено з бюджету 21,8 млн грн ПДФО Суспільство | 16-08-2019, 11:12 0 47

Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що станом на 01 серпня 2019 року громадянами, які отримали право на податкову знижку за підсумками 2018 року подано 10125 декларацій про майновий стан і доходи.

За результатами проведених відокремленими управліннями Головного управління ДФС у Львівській області перевірок поданих громадянами декларацій із витратами, які дозволені для включення до податкової знижки, їм повернено 21,8 млн. гривень податку на доходи фізичних осіб (далі − ПДФО).

Найбільшу кількість декларацій подано громадянами для відшкодування податкової знижки за навчання. Зокрема, ними подано 7084 декларації. Їм повернено 15,4 млн. грн. ПДФО.

Наголошуємо, що скористатись правом на податкову знижку за 2018 рік, в тому числі за навчання, можна не пізніше 31 грудня 2019 року.

Слід нагадати, що з 28 липня 2018 року громадяни, які сплачують за освітні послуги, що надаються дошкільними, шкільними та позашкільними закладами освіти, мають право на податкову знижку. Також є право щодо включення витрат на оплату послуг на користь вітчизняних закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення.

Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі − ПКУ) членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу IV ПКУ є її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (п.п. 14.1.263 п.14.1 ст.14 ПКУ).

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) .

Отже, з метою підтвердження права на податкову знижку за витратами, понесеними у звітному (податковому) році, платник податку може використати розрахункові документи за умови наявності у них інформації та обов’язкових реквізитів, передбачених нормами чинного законодавства, та в яких зазначено, що платіж здійснено безпосередньо особою, яка звертається за знижкою.

У платника податків відсутні підстави для використання права на податкову знижку, якщо в платіжному чи/та розрахунковому документі вказана інша фізична особа.

Так, підтвердженням отриманих освітніх послуг є угода, яку платник складає із закладом освіти, в якій зазначено надавача послуг та їх отримувача, а також сума та термін надання послуги. Угоди та розрахункові документи, які підтверджують оплату коштів, платник податку повинен зберігати протягом 3-х років.

Наголошуємо, що податкова знижка нараховується на доходи, отримані у вигляді заробітної плати і при цьому сума податкової знижки не повинна перевищувати розмір заробітної плати, яку платник отримав впродовж року.

Також викладену вище інформацію слід взяти до уваги громадянам, чиї діти розпочнуть навчання з 01 вересня 2019 року на платній основі, або послуги з навчання отримуватимуть самі платники податку на доходи фізичних осіб, чи оплачували послуги з навчання з початку 2019 року. Всі понесені витрати на власне навчання та своїх дітей можна включити до складу податкової знижки в декларації про майновий стан і доходи, яку слід подати не пізніше 31 грудня 2020 року.

