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На Буковині з початку серпня контрабандисти втратили сигарет на понад 1,6 млн гривень, а на Волині пачкарі втікаючи куриво підпалили

Суспільство | 16-08-2019, 13:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 101 101    



Учора надвечір прикордонники відділу «Селятин» разом із курсантами Національної академії ДПСУ перекрили шлях черговому контрабандному каравану. Переправити ще одну партію товару пачкарі спробували неподалік населеного пункту Руська.

Завчасна інформація від співробітників оперативних підрозділів Західного регіонального управління дала змогу швидше відреагувати й перекрити додатковими нарядами ймовірні шляхи переміщення сигарет. На один із таких патрулів і перестрів правопорушників. Помітивши прикордонників контрабандисти покинули товар на березі річки Сучава, яку якраз й намагалися подолати.

Під час переслідування правопорушників охоронцями кордону здійснено кілька попереджувальних пострілів вгору. Проте порушники повтікали. Заходи щодо пошуку втікачів тривають.

Понад 7 тисяч пачок тютюнових виробів доставлено до відділу прикордонної служби «Селятин», згодом їх буде передано співробітникам ДФС в Чернівецькій області. За попередньою оцінкою сума вилученого товару становить близько 280 тисяч гривень

Варто зауважити, що з початку цього місяця на так званій «зеленій» ділянці кордону, на ділянці відповідальності Чернівецького загону, контрабандисти втратили контрабандного курива на понад 1,6 мільйона гривень.

А на Волині контрабандисти намагались знищити докази своєї протиправної діяльності. Так, учора ввечері невідомі особи помітивши прикордонний наряд перед своєю втечею намагався знищити контрабандні сигарети, підпаливши їх в місцях накопичення.

Всього оперативні співробітники Північного регіонального управління та прикордонники Луцького загону в районі населеного пункту Римачі запобігли незаконному переміщенню 24 ящиків тютюнових виробів до Польщі.

Сигарети в кількості майже 10 тисяч пачок, що залишились після підпалу, передано встановленим порядком представникам фіскальної служби.
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