Єдиний податок приніс місцевим бюджетам Закарпаття майже 364 млн грн Суспільство | 16-08-2019, 13:33 0 83

Про це повідомляють фахівці Головного управління ДФС у Закарпатській області.

Динаміка росту надходжень податків від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність перебуваючи на спрощеній системі оподаткування фіксується з року в рік. У січні-липні 2019 року до місцевого бюджету сплачено 363 млн 945 тис. грн, водночас протягом аналогічного періоду 2018 року – 307 млн 594 млн грн. Приріст становить понад 56 млн грн.

Найбільший приріст у сплаті єдиного податку демонструють фізичні особи-підприємці. Вони сплатили протягом січня-липня поточного року на 6,6 млн грн більше ніж всі «єдинщики» аналогічного періоду 2018 року.

Нагадуємо, якщо підприємець — платник єдиного податку змінив протягом календарного року групу платника єдиного податку, то така особа з метою перебування на обраній нею групі платника єдиного податку у поточному році щокварталу визначає загальний обсяг доходу, отриманий з початку календарного року.

У разі якщо при визначенні загального обсягу доходу в окремому календарному кварталі (враховуючи дохід, отриманий нею під час перебування на іншій групі платника єдиного податку) перевищено обсяг річного доходу, визначеного для групи платника єдиного податку, на якій вона перебуває, то до суми перевищення такого доходу застосовується ставка єдиного податку у розмірі 15 %.

Фахівці Головного управління ДФС у Закарпатській області радять уважно слідкувати за повнотою й своєчасністю сплати єдиного податку до бюджету та уникати будь-якої недоплати, навіть незначних сум.

ДФС у Закарпатській області

