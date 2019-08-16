У Закарпатській митниці говорили про наповнення бюджету, боротьбу з контрабандою, «євробляхи» та інфраструктуру Суспільство | 16-08-2019, 13:36 0 82



Напередодні в Закарпатській митниці ДФС відбулася робоча нарада з актуальних питань роботи відомства. У заході взяли участь керівництво митниці, керівники підрозділів Закарпатської митниці ДФС, начальники митних постів та начальники змін.

Серед тем, які обговорювались – забезпечення надходжень до бюджету, боротьба з митними правопорушеннями, запровадження нових штрафів за прострочення термінів тимчасового ввезення та транзиту транспортних засобів особистого користування громадянами.

Під час наради керівники підрозділів поінформували керівництво митниці про стан виконання завдань, які на них покладені.

Зокрема йшлося про те, що станом на 15 серпня 2019 року, протягом 11 банківських днів, Закарпатською митницею ДФС перераховано до держбюджету 327 млн грн. Виконання графіку складає 120%.

Керівництвом митниці констатовано позитивну динаміку зростання митних платежів. Також відзначено необхідності спрямування роботи підрозділів митного оформлення на забезпечення надання якісних сервісних послуг та швидке митне оформлення, що дозволить зберегти відповідний тренд у довготривалій перспективі.

Окремим питанням стало заслуховування підрозділу протидії митним правопорушенням про результати правоохоронної роботи, зокрема й у контексті виконання Указу Президента України від 06.07.2019 «Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів».

Так, з початку року співробітниками закарпатської митниці запроваджено 3744 справ про порушення митних правил на 99 млн 362 тис. грн У трійці лідерів у напрямі протидії митним правопорушенням та контрабанді митний пост «Ужгород» (962 справи про порушення митних правил (ПМП), митний пост «Тиса» (693 справи про ПМП), митний пост «Лужанка» (366 справ про ПМП). Озвучені результати засвідчили показники не нижчі аналогічного періоду попереднього року.

Проте, керівник митниці зазначив про незадовільну оцінку роботи у відповідному напрямку упродовж липня й відповідно застосування адекватних організаційних заходів впливу до керівництва профільного підрозділу. Також було наголошено на необхідності максимальної мобілізації існуючих резервів до покращення результатів правоохоронної роботи, зокрема розширення аналітичної роботи, активнішому використанню кінологічних команд та наявних технічних засобів митного контролю.

Керівникам митних постів вказано на те, що підпорядковані їм підрозділи знаходиться в однакових умовах, зокрема технічних, щодо виявлення незаконного переміщення цигарок чи контрабанди наркотиків та зброї. Проте є підрозділи які демонструють стабільно високі чи стабільно низькі показники. А це вказує на необхідність вжиття ними відповідних організаційних заходів щодо покращення роботи аутсайдерів.

На нараді також обговорено нові алгоритми роботи підрозділів митного оформлення пов’язані з набранням чинності 22 серпня 2019 року змін до Митного кодексу в частині посилення адміністративної відповідальності за перевищення строків тимчасового ввезення та транзиту транспортних засобів особистого користування.

На завершення обговорили й інфраструктурні аспекти. Зокрема, йшлося про виділені на утримання митниці кошти та динаміку їх освоєння. Наразі основна проблема, яку негайно потрібно вирішити, є відновлення робіт на митних постах «Лужанка» та «Ужгород», а також підготовка до зимового періоду й опалення адміністративних будівель.

Насамкінць Василь Поїзд зазначив, що потрібно постійно працювати над покращенням результатів як у фіскальному так і правоохоронному напрямку, не допускати будь-яких проявів протиправної чи корупційної діяльності посадовими особами. Кожен керівник має розуміти, що прискіплива увага ЗМІ до будь-яких негативних проявів роботи інспекторів, значною мірою знижує наявні позитивні результати, а деколи й зовсім зводить їх нанівець в суспільній оцінці роботи нашого відомства. Імідж митної служби – відповідальність кожного митника.

ДФС у Закарпатській області

