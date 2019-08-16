У Закарпатській митниці говорили про наповнення бюджету, боротьбу з контрабандою, «євробляхи» та інфраструктуру...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 16/08/2019 Чергове вилучення 392 банок пива на Закарпатській митниці...>> У неділю храмовий празник відзначає Вірменський катедральний собор...>> З понеділка буде перекрито рух транспорту на частині вул. Лисенка...>> Від завтра перекриють для проїзду транспорту частину вул. Князя Романа...>> Львів’ян запрошують на забіг «За Тверезу Націю»...>> Соціальні працівники організували для дітей цікаве дозвілля...>> Місто підготувало пропозиції для придбання житла за кошти державного бюджету для 81 дитини...>> Дітей запрошують до мистецького табору «Райський сад»...>> Будівництво першої частини Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні на стадії завершення...>> Прийняття рішення щодо будівництва готельного комплексу на вул. Лижв’ярській перенесли...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, взяли під варту...
16-08-2019, 09:36  >>> 
Розбійник зі Стрия опинився на лаві підсудних...
15-08-2019, 16:24  >>> 
20-річна львів’янка, яка до смерті побила пенсіонера, перебуватиме під вартою...
13-08-2019, 15:32  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

У Закарпатській митниці говорили про наповнення бюджету, боротьбу з контрабандою, «євробляхи» та інфраструктуру

Суспільство | 16-08-2019, 13:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    
У Закарпатській митниці говорили про наповнення бюджету, боротьбу з контрабандою, «євробляхи» та інфраструктуру

Напередодні в Закарпатській митниці ДФС відбулася робоча нарада з актуальних питань роботи відомства. У заході взяли участь керівництво митниці, керівники підрозділів Закарпатської митниці ДФС, начальники митних постів та начальники змін.
Серед тем, які обговорювались – забезпечення надходжень до бюджету, боротьба з митними правопорушеннями, запровадження нових штрафів за прострочення термінів тимчасового ввезення та транзиту транспортних засобів особистого користування громадянами.
Під час наради керівники підрозділів поінформували керівництво митниці про стан виконання завдань, які на них покладені.
Зокрема йшлося про те, що станом на 15 серпня 2019 року, протягом 11 банківських днів, Закарпатською митницею ДФС перераховано до держбюджету 327 млн грн. Виконання графіку складає 120%.
Керівництвом митниці констатовано позитивну динаміку зростання митних платежів. Також відзначено необхідності спрямування роботи підрозділів митного оформлення на забезпечення надання якісних сервісних послуг та швидке митне оформлення, що дозволить зберегти відповідний тренд у довготривалій перспективі.
Окремим питанням стало заслуховування підрозділу протидії митним правопорушенням про результати правоохоронної роботи, зокрема й у контексті виконання Указу Президента України від 06.07.2019 «Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів».
Так, з початку року співробітниками закарпатської митниці запроваджено 3744 справ про порушення митних правил на 99 млн 362 тис. грн У трійці лідерів у напрямі протидії митним правопорушенням та контрабанді митний пост «Ужгород» (962 справи про порушення митних правил (ПМП), митний пост «Тиса» (693 справи про ПМП), митний пост «Лужанка» (366 справ про ПМП). Озвучені результати засвідчили показники не нижчі аналогічного періоду попереднього року.
Проте, керівник митниці зазначив про незадовільну оцінку роботи у відповідному напрямку упродовж липня й відповідно застосування адекватних організаційних заходів впливу до керівництва профільного підрозділу. Також було наголошено на необхідності максимальної мобілізації існуючих резервів до покращення результатів правоохоронної роботи, зокрема розширення аналітичної роботи, активнішому використанню кінологічних команд та наявних технічних засобів митного контролю.
Керівникам митних постів вказано на те, що підпорядковані їм підрозділи знаходиться в однакових умовах, зокрема технічних, щодо виявлення незаконного переміщення цигарок чи контрабанди наркотиків та зброї. Проте є підрозділи які демонструють стабільно високі чи стабільно низькі показники. А це вказує на необхідність вжиття ними відповідних організаційних заходів щодо покращення роботи аутсайдерів.
На нараді також обговорено нові алгоритми роботи підрозділів митного оформлення пов’язані з набранням чинності 22 серпня 2019 року змін до Митного кодексу в частині посилення адміністративної відповідальності за перевищення строків тимчасового ввезення та транзиту транспортних засобів особистого користування.
На завершення обговорили й інфраструктурні аспекти. Зокрема, йшлося про виділені на утримання митниці кошти та динаміку їх освоєння. Наразі основна проблема, яку негайно потрібно вирішити, є відновлення робіт на митних постах «Лужанка» та «Ужгород», а також підготовка до зимового періоду й опалення адміністративних будівель.
Насамкінць Василь Поїзд зазначив, що потрібно постійно працювати над покращенням результатів як у фіскальному так і правоохоронному напрямку, не допускати будь-яких проявів протиправної чи корупційної діяльності посадовими особами. Кожен керівник має розуміти, що прискіплива увага ЗМІ до будь-яких негативних проявів роботи інспекторів, значною мірою знижує наявні позитивні результати, а деколи й зовсім зводить їх нанівець в суспільній оцінці роботи нашого відомства. Імідж митної служби – відповідальність кожного митника.
ДФС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Чергове вилучення 392 банок пива на Закарпатській митниці...
16-08-2019, 19:14  >>> 
З контрафактними сигаретами - зась...
16-08-2019, 15:11  >>> 
Підприємства Львівщини за сім місяців 2019 року сплатили 148,3 млн грн податку на нерухоме майно...
16-08-2019, 15:10  >>> 
До місцевих бюджетів від підприємств Львівщини надійшло понад 600 млн грн плати за землю...
16-08-2019, 14:25  >>> 
У Закарпатській митниці говорили про наповнення бюджету, боротьбу з контрабандою, «євробляхи» та інфраструктуру...
16-08-2019, 13:36  >>> 
Єдиний податок приніс місцевим бюджетам Закарпаття майже 364 млн грн...
16-08-2019, 13:33  >>> 
Єдиний податок приніс місцевим бюджетам Закарпаття майже 364 млн грн...
16-08-2019, 13:32  >>> 
   АктуальноАктуально
У суботу на гала-концерті визначать переможця "Української пісні"...
15-08-2019, 21:38  >>> 
З'явилося відео масштабної ДТП під Києвом...
12-08-2019, 10:27  >>> 
В окрузі на Чернігівщині не встигли вчасно підрахувати голоси - ЦВК...
06-08-2019, 09:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Уряд не виділив містам 10 мільярдів на розвиток. Міста кажуть – Богдан попросив...
16-08-2019, 11:10  >>> 
КНДР провела запуск ракет...
16-08-2019, 07:57  >>> 
Трамп обговорює можливість покупки Гренландії - ЗМІ...
16-08-2019, 07:55  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Долар знову подорожчав...
16-08-2019, 10:39  >>> 
Новий ринок електроенергії: тарифи для бізнесу на 20% вищі європейських...
14-08-2019, 13:40  >>> 
Данилюк про націоналізацію Приватбанку: це було обгрунтоване рішення...
14-08-2019, 08:29  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Чергове вилучення 392 банок пива на Закарпатській митниці...
16-08-2019, 19:14  >>> 
З контрафактними сигаретами - зась...
16-08-2019, 15:11  >>> 
Підприємства Львівщини за сім місяців 2019 року сплатили 148,3 млн грн податку на нерухоме майно...
16-08-2019, 15:10  >>> 
   ВладаВлада
Трамп погрожує вийти із СОТ...
14-08-2019, 08:27  >>> 
Завтра буде призупинено подачу води до частини вулиць Залізничного району...
12-08-2019, 13:40  >>> 
Банки США передали Конгресу документи про зв'язки Трампа з громадянами РФ...
09-08-2019, 08:33  >>> 
   КультураКультура
Українські замки «зареєструвались» на сайті знайомств: стартував проект із захисту пам’яток архітектури...
16-08-2019, 16:30  >>> 
У суботу на гала-концерті визначать переможця "Української пісні"...
15-08-2019, 21:38  >>> 
На Львівщині відбудеться Літня школа іконопису...
09-08-2019, 16:13  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:14 Чергове вилучення 392 банок пива на Закарпатській митниці
19:13 У неділю храмовий празник відзначає Вірменський катедральний собор
19:12 З понеділка буде перекрито рух транспорту на частині вул. Лисенка
19:12 Від завтра перекриють для проїзду транспорту частину вул. Князя Романа
17:09 Львів’ян запрошують на забіг «За Тверезу Націю»
17:08 Соціальні працівники організували для дітей цікаве дозвілля
16:38 Місто підготувало пропозиції для придбання житла за кошти державного бюджету для 81 дитини
16:36 Дітей запрошують до мистецького табору «Райський сад»
16:35 Будівництво першої частини Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні на стадії завершення
16:33 Прийняття рішення щодо будівництва готельного комплексу на вул. Лижв’ярській перенесли

   Анонси
Мешканців області запрошують на концерт до дня народження Кузьми Скрябіна – «Шампанські очі»...
14-08-2019, 21:49  >>> 
Українські знімальні групи запрошують на конкурс кінопроектів...
08-08-2019, 19:09  >>> 
Оголошено конкурс серед українських міст «SMART МІСТО 2019»...
08-08-2019, 09:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования