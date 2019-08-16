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До місцевих бюджетів від підприємств Львівщини надійшло понад 600 млн грн плати за землю
|Суспільство | 16-08-2019, 14:25
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Підприємства Львівщини у липні 2019 року сплатили до місцевих бюджетів 87,9 млн. грн. плати за землю. Порівнюючи з липнем 2018 року надходження плати за землю збільшилися на 14,7 млн. грн., або на 22,8 відс. (у липні 2018 року надійшло 71,6 млн. грн.). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області.
Протягом січня-липня 2019 року до місцевих бюджетів області надійшло 600,5 млн. грн. плати за землю, що перевищує заплановані надходження на 21,9 відсотка. Порівнюючи з січнем – липнем 2018 року такі надходження збільшилися на 112,7 млн. грн., або на 23,1 відс. (у січні – липні 2018 року – 487,8 млн. гривень).
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