Підприємства Львівщини за сім місяців 2019 року сплатили 148,3 млн грн податку на нерухоме майно Суспільство | 16-08-2019, 15:10 0 90



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що у липні 2019 року від юридичних осіб Львівщини до місцевих бюджетів області надійшло 44,5 млн. грн. податку на нерухоме майно. Це на 9 відс. більше від очікуваних надходжень. Порівнюючи з липнем 2018 року надходження податку на нерухомість збільшились на 6,6 млн. грн., або на 17,4 відсотка (у липні 2018 року – 37,9 млн. гривень).

Протягом січня – липня 2019 року надійшло до місцевих бюджетів області 148,3 млн. грн., що перевищує заплановані надходження на 10,5 %. Порівнюючи з січнем – липнем 2018 року надходження податку на нерухоме майно збільшились на 17,6 млн. грн., або майже на 13,5 відсотка (у січні - липні 2018 року надійшло 130,7 млн. гривень).

