З контрафактними сигаретами - зась Суспільство | 16-08-2019, 15:11 0 91

Шістсот пачок сигарет торгової марки "NZ" без акцизних марок намагався провезти громадянин Латвії до Лондона через аеропорт «Львів».

У зону митного контролю митного поста «Львів-аеропорт» у напрямі «виїзд з України» смугою руху «червоний коридор» увійшов громадянин Латвії, який прямував рейсом «Львів – Лондон». Під час митного огляду ручної поклажі працівники митниці виявили 600 пачок сигарет торгової марки "NZ" без акцизних марок (з них 290 пачок NZ black та 310 пачок NZ gold).

Дії громадянина мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 484 Митного кодексу України. Цигарки вилучено. Окрім того, було надіслано повідомлення до правоохоронних органів, оскільки є ознаки порушення ст. 204 Кримінального кодексу України.

