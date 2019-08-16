Чергове вилучення 392 банок пива на Закарпатській митниці Суспільство | 16-08-2019, 19:14 0 25

Сьогодні, в зону митного контролю митного посту «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС заїхав автомобіль марки «Mercedes», під керуванням громадянина України. Співвітчизник слідував у приватних справах з Чехії в Україну.

Формою проходження митного контролю громадянин обрав «зелений коридор». Відтак своїми діями українець заявив, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Під час митного контролю працівники митниці виявили 201 літр пива торгівельних марок “Gambrinus”, “Sviansky maz”, “Kozel” у бляшаних та скляних банках місткістю 0,5 літрів кожна. Пиво знаходилось в багажному відсіку автомобіля серед особистих речей.

Таким чином, зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, 392 банки (196 літрів) пива вилучено.

Слід нагадати, що громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування на одну особу 5 літрів пива.

ДФС у Закарпатській області



