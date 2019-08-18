На кордоні з Угорщиною затримали контрабандистів із «товаром» Суспільство | 18-08-2019, 17:59 0 80



Незаконному переміщенню через кордон шести пакунків з тютюновими виробами завадили учора ввечері прикордонники Мукачівського загону.



Так, під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Лужанка» помітив двох осіб з пакунками на плечах. Чоловіки мали намір перемістити до сусідньої Угорщини 4900 пачок сигарет. Правопорушників прикордонники затримали. Ними виявились 19-річні громадяни України, жителі села Мочола Берегівського району.



Наразі на затриманих складено протоколи про адмінправопорушення передбачене ч. 2 ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба перетинання державного кордону України», справу скеровано до суду.



Виявлені тютюнові вироби згодом передадуть працівникам ДФС.





