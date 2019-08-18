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На кордоні з Угорщиною затримали контрабандистів із «товаром»
|Суспільство | 18-08-2019, 17:59
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Незаконному переміщенню через кордон шести пакунків з тютюновими виробами завадили учора ввечері прикордонники Мукачівського загону.
Так, під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Лужанка» помітив двох осіб з пакунками на плечах. Чоловіки мали намір перемістити до сусідньої Угорщини 4900 пачок сигарет. Правопорушників прикордонники затримали. Ними виявились 19-річні громадяни України, жителі села Мочола Берегівського району.
Наразі на затриманих складено протоколи про адмінправопорушення передбачене ч. 2 ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба перетинання державного кордону України», справу скеровано до суду.
Виявлені тютюнові вироби згодом передадуть працівникам ДФС.
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