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Суд заарештував чоловіка, який напав на ветерана АТО
|Суспільство | 19-08-2019, 08:26
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|Хмельницький міськрайонний суд заарештував до 1 жовтня блогера Артура Сороченка, підозрюваного в побитті ветерана української воєнної Антитерористичної операції (нині – Операції об’єднаних сил).
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Суд визначив заставу для підозрюваного в розмірі 40 140 гривень.
Сам Сороченко в суді визнав свою провину й наголосив, що з повагою ставиться до військових.
13 серпня правоохоронці повідомили, що блогера оголосили в розшук після інциденту з побиттям ветерана АТО під Житомиром.
Через чотири дні поліція затримала Сороченка в Миколаївській області.
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