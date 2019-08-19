Суд заарештував чоловіка, який напав на ветерана АТО Суспільство | 19-08-2019, 08:26 0 94 Хмельницький міськрайонний суд заарештував до 1 жовтня блогера Артура Сороченка, підозрюваного в побитті ветерана української воєнної Антитерористичної операції (нині – Операції об’єднаних сил).



Про це повідомляє Радіо Свобода.



Суд визначив заставу для підозрюваного в розмірі 40 140 гривень.



Сам Сороченко в суді визнав свою провину й наголосив, що з повагою ставиться до військових.



13 серпня правоохоронці повідомили, що блогера оголосили в розшук після інциденту з побиттям ветерана АТО під Житомиром.





Через чотири дні поліція затримала Сороченка в Миколаївській області.