Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 19-08-2019, 10:06 0 106





Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.



За минулу добу пасажиро-транспортний потік зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 38,8 тисячі осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів:



«Майорське» – 9255 осіб та 1230 транспортних засобів;



«Мар’їнка» – 8130 осіб та 1380 транспортних засобів;



«Новотроїцьке» - 7355 осіб та 1290 транспортних засобів;



«Гнутове» – 4215 осіб та 1055 транспортних засобів;



«Станиця Луганська» – 9880 осіб.



Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:



«Майорське» – 10/40; «Мар’їнка» – 0/60; «Новотроїцьке» – 20/40; «Гнутове» – 20/20.



Учора прикордонники Краматорського загону спільно зі співробітниками ДФС із складу Об'єднаних сил у КПВВ «Мар’їнка» припинили три спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Зокрема на тимчасово окуповану територію України намагались провезти одяг, жіночу білизну та стоматологічні матеріали вартістю майже 80 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.



