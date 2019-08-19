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У центрі Москви провели пікети за деокупацію Криму

Суспільство | 19-08-2019, 10:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    

Джерело: "Крим.Реаліі".

У Москві на Арбаті активісти російської ініціативної групи "Стратегія-18" провели низку одиночних пікетів за деокупацію Криму та звільнення українських моряків, в'язнів зі "списку Сенцова", а також на підтримку кримських татар.

Російська активістка Віра Лаврешіна: "Не втрачаємо надії налагодити діалог із жителями столиці (Росії - ред.) про неминуче повернення Криму.

Принаймні, перестали кидатися з кулаками, дізнавшись від нас, що доведеться повертати Крим Україні, згідно із законом, і, що важливо, кримським татарам. Необхідна кримськотатарська автономія, щоб зберегти цей самобутній і мужній народ.

Ми продовжуємо флешмоб за важкохворих Едема Бекірова, Павла Гриба, за звільнення українських моряків і в'язнів "списку Сенцова". Доки не доможемося своєї мети. Слава Україні! Ми віримо в перемогу".

Деталі. Російські активісти з Санкт-Петербурга й Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці, аби розповісти про ситуацію в анексованому Криму і порушення прав та свобод людини там.
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