|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Співробітники оперативних підрозділів ДПСУ викрили схему ухилення від сплати податків
|Суспільство | 19-08-2019, 13:38
| 0 43
|
Співробітники оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби України спільно з взаємодіючими правоохоронними органами продовжують проводити заходи з протидії злочинній діяльності на держаному кордоні.
В ході проведення комплексу заходів щодо запобігання незаконного переміщення через державний кордон України товарно-матеріальних цінностей, співробітники оперативно-розшукового управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби України викрили схему ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів з використанням фіктивних фірм.
За оперативними даними до вказаної схеми причетні працівники одного з приватних підприємств з м. Львів, які використовуючи фіктивну фірму, здійснювали незаконні експортні операції через пункти пропуску на ділянці Харківського та Сумського прикордонних загонів, що завдало збитків державі в особливо великих розмірах.
Протягом минулого тижня за даним фактом, в рамках кримінального провадження за ст. 205 КК України «Фіктивне підприємництво», на території м. Львів та Львівської області спільною міжвідомчою групою у складі співробітників оперативно-розшукового управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, оперативників та слідчих управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, було проведено низку санкціонованих обшуків з метою документування та викриття повного механізму здійснення протиправної діяльності, отримання доказів. Під час обшуків виявлено та вилучено документацію та електронні матеріальні носії інформації, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Крім цього, прикордонниками перевіряється інформація щодо причетності фіктивної фірми до переміщення товарів на тимчасово непідконтрольну українській владі територію Луганської та Донецької областей. Тривають подальші оперативно-слідчі дії. Проводиться оцінка збитків завданих державі.
|
|