Співробітники оперативних підрозділів ДПСУ викрили схему ухилення від сплати податків Суспільство | 19-08-2019, 13:38 0 43







Співробітники оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби України спільно з взаємодіючими правоохоронними органами продовжують проводити заходи з протидії злочинній діяльності на держаному кордоні.



В ході проведення комплексу заходів щодо запобігання незаконного переміщення через державний кордон України товарно-матеріальних цінностей, співробітники оперативно-розшукового управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби України викрили схему ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів з використанням фіктивних фірм.



За оперативними даними до вказаної схеми причетні працівники одного з приватних підприємств з м. Львів, які використовуючи фіктивну фірму, здійснювали незаконні експортні операції через пункти пропуску на ділянці Харківського та Сумського прикордонних загонів, що завдало збитків державі в особливо великих розмірах.



Протягом минулого тижня за даним фактом, в рамках кримінального провадження за ст. 205 КК України «Фіктивне підприємництво», на території м. Львів та Львівської області спільною міжвідомчою групою у складі співробітників оперативно-розшукового управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, оперативників та слідчих управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, було проведено низку санкціонованих обшуків з метою документування та викриття повного механізму здійснення протиправної діяльності, отримання доказів. Під час обшуків виявлено та вилучено документацію та електронні матеріальні носії інформації, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.



Крім цього, прикордонниками перевіряється інформація щодо причетності фіктивної фірми до переміщення товарів на тимчасово непідконтрольну українській владі територію Луганської та Донецької областей. Тривають подальші оперативно-слідчі дії. Проводиться оцінка збитків завданих державі.