НА УКРАЇНСЬКО – ПОЛЬСЬКОМУ КОРДОНІ ПРОХОДЯТЬ ЄВРОПЕЙСЬКІ ДНІ ДОБРОСУСІДСТВА Суспільство | 19-08-2019, 14:25 0 14



На українсько-польському кордоні тривають Європейські дні добросусідства, які є результатом плідної співпраці України та Польщі. Це свято проходить щорічно у різних місцях прикордоння.

Цей захід організували у Волинській області, Іваничівському районі на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби «Морозовичі» Львівського прикордонного загону. Святкування почалось традиційно, з побудови понтонного мосту, який з’єднав Україну та Польщу. Це дало змогу більшості учасникам цьогорічного свята, а саме мешканцям сіл між Кречів та Крилів, перетнути українсько-польський кордон. Крім того, були розгорнуті тимчасові пункти пропуску безпосередньо на самому кордоні, де прикордонники Львівського загону оформили більш ніж 3000 громадян, які перетинали кордон в обидва напрямки. Цьогорічне святкове дійство звичайно не обійшлося без виступів сучасних фольклорних колективів. Неймовірно чуттєво та неповторно пролунала екуменічна молитва. Напевно, саме такі заходи, такі фестивалі найкраще популяризують нашу культуру та сприяють співпраці.



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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