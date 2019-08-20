Результат Деклараційної кампанії 2019 на Закарпатті: бюджет уже отримав 17,8 млн грн податків і зборів Суспільство | 19-08-2019, 15:53 0 114

За статистикою фахівців ГУ ДФС у Закарпатській області, цьогорічна кампанія пройшла успішно. У регіоні відмічається приріст показників до минулої деклараційної кампанії. Загалом, свій громадянський обов’язок щодо декларування доходів, реалізували 6486 мешканців Закарпаття. Сума задекларованих ними доходів – 949,5 млн грн.

Таким чином, за деклараціями визначено до сплати 20,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 3,2 млн грн військового збору. Станом на 1 серпня сплачено 74,8 відсотків самостійно визначених податкових зобов’язань за поданими деклараціями про майновий стан і доходи – 15,4 млн грн податку з доходів фізичних осіб та 2,4 млн грн військового збору.

Варто зазначити, що декларації про «мільйонні статки» подали 71 закарпатців на суму 354,4 млн грн.

Переважно жителі області декларували доходи, отримані від отримання спадщини; від продажу рухомого і нерухомого майна; від продажу сільськогосподарської продукції та від інвестиційного прибутку.

Також податкову знижку задекларували 3242 закарпатців, і їм повернули з бюджету 5,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Щороку працівники ДФС області спостерігають все більшу сумлінність та відповідальність закарпатців перед конституційним обов’язком, відтак зараз співробітники податкових органів активно працюють з тими платниками, котрі забули про свої статки чи нехтують законом.

ДФС у Закарпатській області

