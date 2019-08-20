Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування за посадами Суспільство | 19-08-2019, 19:18 0 119 Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян

для працевлаштування за посадами

головний бухгалтер, бухгалтер II категорії

для Львівського державного Будинку техніки



(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 244-59-96, 244-59-91).



