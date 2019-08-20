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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування за посадами

Суспільство | 19-08-2019, 19:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 119 119    
Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян
для працевлаштування за посадами
головний бухгалтер, бухгалтер II категорії
для Львівського державного Будинку техніки

(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями
або за тел.: 244-59-96, 244-59-91).
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