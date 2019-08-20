Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 20-08-2019, 09:26 0 113

Усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.



За минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 38,2 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів:



«Майорське» – 9030 осіб та 1155 транспортних засобів;



«Мар’їнка» – 8105 осіб та 1375 транспортних засобів;



«Новотроїцьке» - 7205 осіб та 1230 транспортних засобів;



«Гнутове» – 3865 осіб та 840 транспортних засобів;



«Станиця Луганська» – 10020 осіб.



Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:



«Майорське» – 30/50; «Мар’їнка» – 0/60; «Новотроїцьке» – 30/50; «Гнутове» – 20/20.



Учора військовослужбовці Донецького прикордонного загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ «Новотроїцьке» припинили спробу переміщення на тимчасово окуповану територію України матеріалів для робіт з деревиною вартістю майже 15 тисяч гривень. Товар, що переміщувався з порушенням встановлених правил, вилучено представниками ДФС для здійснення оформлення справи про адміністративне правопорушення