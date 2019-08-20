Завдяки прокуратурі на Золочівщині громадам повернуто понад 4 га землі Суспільство | 20-08-2019, 13:18 0 58





Золочівським районним судом з початку цього року задоволено три позовні заяви Золочівської місцевої прокуратури щодо визнання спадщини відумерлою після смерті громадян.



Йдеться про земельні ділянки загальною площею 4,55 га вартістю понад 4 млн грн, розташовані на території трьох сільських рад Золочівського району.



Прокуратура вимагала визнану відумерлою спадщину передати у власність територіальним громадам району.



Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органами місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання.



Відтак, завдяки зусиллям місцевої прокуратури вказані землі сільськогосподарського призначення повернуто у комунальну власність.



Робота на вказаному напрямку триває та перебуває на контролі у керівництва прокуратури.











Пресслужба прокуратури Львівської області