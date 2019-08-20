До місцевих бюджетів Львівщини за сім місяців 2019 року надійшло понад 37,1 млн грн. плати за ліцензії Суспільство | 20-08-2019, 13:21 0 61

В управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що до місцевих бюджетів Львівщини у липні надійшло 5403,7 тис. грн. плати за ліцензії, яку контролюють органи доходів і зборів. Це на 13 відс. більше від запланованих надходжень.

У січні − липні 2019 року надійшло до місцевих бюджетів області 37 104,7 тис. грн., або майже на 10 відс. більше від запланованого.

За сім місяців 2019 року працівниками управління видано 9 307 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями − 5 430 шт., тютюновими виробами − 3 877 шт., призупинено дію 1138 ліцензій та анульовано 1 200 ліцензій.

