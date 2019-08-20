Зміна місця обліку суб’єкта господарювання вимагає заміни електронного ключа Суспільство | 20-08-2019, 13:21 0 53

Головне управління ДФС у Закарпатській області звертає увагу, що відповідно до частини другої ст. 12 Закону України «Про електронні довірчі послуги» та п. п. 3.4.6 п. 3.4 розд. 3 Договору про надання електронних довірчих послуг, затвердженого наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 18.07.2019 №74, користувачі електронних довірчих послуг зобов’язані своєчасно надавати надавачу електронних довірчих послуг інформацію про зміну ідентифікаційних даних, які містить сертифікат відкритого ключа.

Враховуючи викладене, при зміні місця обліку суб’єкта господарювання або фізичної особи, користувачу електронних довірчих послуг необхідно звернутися до надавача електронних довірчих послуг із заявою на скасування кваліфікованих сертифікатів, які містять неактуальну інформацію, та надати комплект реєстраційних документів для формування нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

ДФС у Закарпатській області

