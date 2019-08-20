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Порядок виправлення помилки, допущеної у податкових накладних

Суспільство | 20-08-2019, 14:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 55 55    

Львівське управління Офісу ВПП ДФС повідомляє, що часто суб’єктів господарювання цікавить питання щодо можливості коригування зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних, в яких ним допущено помилку в ІПН отримувача (покупця), який на сьогодні вже не є платником ПДВ.
Згідно з пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.
Податкові накладні та розрахунки коригування складаються за формою та у порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015р. № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016р. №137/28267 (зі змінами).
Пунктом 192.1 статті 192 Кодексу передбачено можливість складання розрахунку коригування до податкової накладної у разі допущення платником податку помилок при її складанні, при цьому розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача - платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:
постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.
Враховуючи те, що на сьогодні отримувач (покупець), ІПН якого платником податку зазначено у зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних, не є платником ПДВ, такий отримувач (покупець) не має змоги зареєструвати в ЄРПН розрахунки коригування до таких податкових накладних, що передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 Кодексу.
Поряд з цим інформуємо, що чинним законодавством не передбачено виключення з ЄРПН зареєстрованої платником податку податкової накладної за зверненням такого платника податку.
Разом з цим, згідно пункту 20 Порядку ведення ЄРПН, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1246 (зі змінами), у разі надходження до ДФС рішення суду про реєстрацію або скасування реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, яке набрало законної сили, такі податкові накладні та/або розрахунки коригування реєструються після проведення перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку (крім абзацу десятого), або їх реєстрація скасовується. При цьому датою реєстрації або скасування реєстрації вважається день, зазначений в такому рішенні, або день набрання законної сили рішенням суду.
Для забезпечення правильності ведення податкового обліку платникам податків необхідно чітко дотримуватись норм чинного законодавства з питань оподаткування та правил ведення бухгалтерського обліку, у тому числі при складанні та реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних.

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