В Закарпатті від сплати за ліцензії до скарбниці надійшло понад 16 млн грн Суспільство | 20-08-2019, 15:31 0 15

Протягом січня-липня 2019 року суб’єкти господарювання Закарпатської області придбали на 16 млн 159 тис. грн ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими та алкогольними виробами. Зокрема, до місцевих бюджетів перераховано майже 10 млн 991 тис. грн плати за ліцензії на право оптової торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами та майже 5 млн 168 тис. за роздрібний продаж алкоголю та тютюну.

Варто зазначити, що протягом семи місяців 2019 року скарбниці міст, сіл та селищ отримали сплати за ліцензії більше, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 роком, на 300 тис. грн.

Загалом січня-липня 2019 року суб’єктам господарювання видано 4834 ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем та тютюном, призупинено 353 ліцензій та анульовано 476.

Нагадаємо, що для отримання ліцензій суб’єктам господарювання необхідно подати заяву до Центру обслуговування платників. Видача ліцензій здійснюється тільки за умови фактичного надходження встановленої плати за ліцензію до відповідного бюджету, яке перевіряється уповноваженою на видачу ліцензій особою на підставі поданої заявником копії платіжного доручення (з відміткою банку про сплату), довідки відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету.

Слід наголосити, що ліцензія видається заявникові у разі пред'явлення ним документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), або уповноваженому на це представнику заявника.

ДФС у Закарпатській області

