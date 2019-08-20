НЕВДАЛИЙ ВОЯЖ В БАГАЖНИКУ Суспільство | 20-08-2019, 15:32 0 12



Незаконному переміщенню особи через державний кордон запобігли співробітники Держприкордонслужби цієї ночі.



Про спробу можливого незаконного перетину кордону громадянином, якому заборонено виїзд за межі країни, довідалися співробітники оперативних підрозділів Західного регіонального управляння ДПСУ. Тож, аби не допустити правопорушення, ситуація ретельно відстежувалася.

Невдовзі безпосередньо при в’їзді у пункт пропуску «Рава-Руська» близько першої години ночі прикордонники Львівського загону в автомобілі «Шкода» зафіксували прибуття 2 осіб. Однак паспортний контроль пройшов лише один громадянин, а саме – водій автівки. Проте «задум» порушників не вдався, адже прикордонники все зафіксували та додатково оглянули автівку. Іншого чоловіка виявили в багажному відділенні. Під час подальшої перевірки з’ясувалося, що горе-пасажир є громадянином України 1971 року народження, якому заборонений виїзд з території України.

Так, як водій автомобіля намагався незаконно вивезти чоловіка за кордон приховуючи в багажнику, його дії підпадають під ознаки кримінального правопорушення за ст. 332 ККУ. А громадянина України, який ховався у багажнику, за спробу порушення державного кордону буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП. Порушника передано співробітникам Нацполіції.



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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