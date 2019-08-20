Працівники Львівської митниці ДФС вилучили японські мотори вартістю майже 100 тисяч гривень Суспільство | 20-08-2019, 15:35 0 12



У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» працівники митниці під час митного контролю виявили чотири підвісні човнові мотори YAMAHA та TONATSU. Їх намагався приховати наш співвітчизник у багажному відділенні рейсового автобуса, що прямував із Республіки Польщі. Звісно ж, під час письмового декларування про наявність зазначеного товару громадянин не повідомив, однак після виявлення товару визнав їх своєю власністю.

Мотори вилучено. Їх точну вартість буде встановлено додатково. Складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 472 Митного кодексу України. Справу скерують до суду.



