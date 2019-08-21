Ведучі грузинського "Руставі 2" зірвали випуск новин заявою про звільнення Суспільство | 21-08-2019, 07:35 0 53 Головний інформаційний випуск телекомпанії "Руставі 2" у вівторок увечері був перерваний після заяв у прямому ефірі його ведучих Діани Джоджуа і Михайла Сесіашвілі, що вони залишають канал, на якому працювали понад 10 років.



Пряма мова Джоджуа: "Протягом усього цього часу ми були, криза була і компромісний тон, але у нас була територія свободи. Сьогодні її на "Руставі 2" немає, тому ми йдемо з телеканалу і продовжимо боротьбу за свободу. Зустрінемося в іншому просторі і на іншому каналі".



Деталі: Після цієї заяви ведучих інформаційний випуск "Кур'єр" був перерваний.



Кілька годин тому новий генеральний директор "Руставі 2" Паата Салія повідомив на брифінгу про звільнення кількох провідних журналістів телекомпанії.



Передісторія:



У Грузії з телеканалу "Руставі 2" звільнили ведучого Георгія Габунія, який у липні в ефірі своєї авторської програми облаяв президента Росія Володимира Путіна.

7 липня 2019 року Габунія в прямому ефірі "Руставі 2" російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна і облаяв його та його рідних.

Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе, а також російське МЗС і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.