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Організаторка псевдореферендуму на Донбасі відбулася умовним покаранням

Суспільство | 21-08-2019, 07:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 59 59    
Джерело: прес-служба прокуратури Луганської області

Біловодський районний суд Луганської області засудив до 5 років в’язниці умовно "голову виборчої комісії" так званого "референдуму" 2014 року щодо відокремлення Луганської області від території України.

Деталі: Засуджена - мешканка с. Тепле Станично-Луганського району. Вона добровільно взяла участь в підготовці та проведенні незаконного "референдуму".

Жінка виконувала функції "голови виборчої комісії". Зокрема, вона безпосередньо займалася підготовкою до псевдореферендуму, організувала роботу так званих "членів комісії", контролювала процес "голосування", а по завершенню незаконного "волевиявлення" здійснила підрахунок "бюлетенів" та їх передачу для оголошення результатів й подальшого створення так званої "ЛНР".

Дослівно: "У даному кримінальному провадженні у ході досудового розслідування підозрювана визнала свою провину, сприяла викриттю інших співучасників та, користуючись своїм правом, ініціювала укладення угоди про визнання винуватості з прокурором".

Суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.

Нагадаємо:

У червні прокуратура повідомила про підозру двом депутатам Гірської міської ради VI скликання за фактом участі в організації та проведенні на Луганщині "референдуму" у травні 2014 року.
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