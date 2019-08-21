Бойовики 20 серпня обстріляли 7 позицій ОС – одного бійця поранили Суспільство | 21-08-2019, 09:53 0 114 Джерело: зведення штабу ООС станом на 7 ранку 21 серпня.





20 серпня бойовики Донбасу 7 разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення.



Деталі: Противник Об'єднаних сил України обстрілював позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів:



- неподалік Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;



- поблизу Красногорівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;



- у районі Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета;



- поблизу Богданівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;



- неподалік Гнутового – з ручного протитанкового гранатомета.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли:



- неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів.



- поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.



Крім того, від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":



- неподалік Новомихайлівки – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;



- поблизу Водяного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.