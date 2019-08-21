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«ПУХНАСТА» КОНТРАБАНДА
|Суспільство | 21-08-2019, 09:56
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Прикордонники Львівського загону не допустили переміщення через кордон хутра.
У пункті пропуску «Грушів» під час перевірки автівки, якою наш співвітчизник прямував з Польщі в Україну, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили в багажному відділені шкури лисиці чорнобурки, в кількості 55 шт.
Товар вилучено компетентними органами, сума оцінки склала більш ніж 35 тисяч гривень.
Пресслужба Львівського прикордонного загону
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