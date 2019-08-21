«ПУХНАСТА» КОНТРАБАНДА Суспільство | 21-08-2019, 09:56 0 75



Прикордонники Львівського загону не допустили переміщення через кордон хутра.

У пункті пропуску «Грушів» під час перевірки автівки, якою наш співвітчизник прямував з Польщі в Україну, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили в багажному відділені шкури лисиці чорнобурки, в кількості 55 шт.

Товар вилучено компетентними органами, сума оцінки склала більш ніж 35 тисяч гривень.



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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