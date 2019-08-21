   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 21/08/2019 Службовий пес прикордонників винюхав складові до зброї у двох вантажівках...>> Незабаром на вулиці Пасічній відкриють новий дитячий клуб...>> 79 будинків у Залізничному районі тимчасово без гарячої й холодної води: роботи проводить ПАТ «Львівобленерго»...>> ЛКП «Львівспецкомунтранс» встановило сучасні контейнери для збору пластику на 20 майданчиках...>> Львівську молодь запрошують на прощу до Гошева...>> У Львові до Дня незалежності реабілітовані містяни отримають матеріальну допомогу...>> Понад 3,3 млрд євро інвестовано в «чисту» енергетику та енергоефективність України за 5 років завдяки ефективним законодавчим змінам...>> До яких доходів податкова соціальна пільга не застосовується...>> На вул. Княгині Ольги відремонтували аварійну ділянку трамвайної колії...>> Мерія застерігає мешканців від купівлі квартир у забудовника-афериста ПрАТ «Ірокс»...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Поліція Швеції шукає двох українців за підозрою у вбивстві...
21-08-2019, 07:36  >>> 
Чоловік, який скоїв умисний тяжкий злочин, може потрапити за ґрати...
20-08-2019, 13:19  >>> 
У Львові чергового грабіжника посадили під варту...
20-08-2019, 13:18  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС...
20-08-2019, 08:31  >>> 
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 

До яких доходів податкова соціальна пільга не застосовується

Суспільство | 21-08-2019, 13:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 52 52    

Головне управління ДФС у Закарпатській області нагадує, що податкова соціальна пільга (далі – ПСП) застосовується до нарахованого платнику податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).
Водночас, Податковим кодексом наведено перелік доходів фізичних осіб, до яких ПСП не може бути застосована.
Зокрема, податкова соціальна пільга не може бути застосована до доходів, інших ніж заробітна плата; заробітної плати, яку платник ПДФО протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету та доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.
Отже, якщо платник податку на доходи фізичних осіб отримує протягом звітного податкового місяця заробітну плату одночасно з доходами у вигляді стипендії, то у такого платника право на застосування ПСП відсутнє.
ДФС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Службовий пес прикордонників винюхав складові до зброї у двох вантажівках...
21-08-2019, 14:26  >>> 
Понад 3,3 млрд євро інвестовано в «чисту» енергетику та енергоефективність України за 5 років завдяки ефективним законодавчим змінам...
21-08-2019, 13:59  >>> 
До яких доходів податкова соціальна пільга не застосовується...
21-08-2019, 13:55  >>> 
«ПУХНАСТА» КОНТРАБАНДА...
21-08-2019, 09:56  >>> 
Бойовики 20 серпня обстріляли 7 позицій ОС – одного бійця поранили...
21-08-2019, 09:53  >>> 
Організаторка псевдореферендуму на Донбасі відбулася умовним покаранням...
21-08-2019, 07:42  >>> 
До боротьби зі спалахом африканської чуми свиней залучили Нацгвардію...
21-08-2019, 07:39  >>> 
   АктуальноАктуально
У суботу на гала-концерті визначать переможця "Української пісні"...
15-08-2019, 21:38  >>> 
З'явилося відео масштабної ДТП під Києвом...
12-08-2019, 10:27  >>> 
В окрузі на Чернігівщині не встигли вчасно підрахувати голоси - ЦВК...
06-08-2019, 09:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Стало відомо, про що піде мова на саміті G7...
21-08-2019, 09:12  >>> 
САП наполягає: Екс-главу НКРЕКП оголошено в міжнародний розшук...
21-08-2019, 09:11  >>> 
В Італії президент прийняв відставку прем’єра...
21-08-2019, 07:38  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Курс гривні трохи знизився...
20-08-2019, 09:27  >>> 
США запустила крилату ракету з Каліфорнії...
20-08-2019, 08:35  >>> 
Twitter заборонив державним ЗМІ публікувати рекламу...
20-08-2019, 08:32  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Службовий пес прикордонників винюхав складові до зброї у двох вантажівках...
21-08-2019, 14:26  >>> 
Понад 3,3 млрд євро інвестовано в «чисту» енергетику та енергоефективність України за 5 років завдяки ефективним законодавчим змінам...
21-08-2019, 13:59  >>> 
До яких доходів податкова соціальна пільга не застосовується...
21-08-2019, 13:55  >>> 
   ВладаВлада
Трамп і Макрон домовились повернути Росію до G8 наступного року – ЗМІ...
21-08-2019, 09:52  >>> 
Трамп скасував візит до Данії, бо та не хоче продавати Гренландію...
21-08-2019, 07:41  >>> 
Зеленський вирішив не змінювати представника в Раді...
20-08-2019, 09:29  >>> 
   КультураКультура
У Львові назвали переможця проекту «Українська пісня / Ukrainian Song Project 2019»...
19-08-2019, 13:40  >>> 
Українські замки «зареєструвались» на сайті знайомств: стартував проект із захисту пам’яток архітектури...
16-08-2019, 16:30  >>> 
У суботу на гала-концерті визначать переможця "Української пісні"...
15-08-2019, 21:38  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:26 Службовий пес прикордонників винюхав складові до зброї у двох вантажівках
14:26 Незабаром на вулиці Пасічній відкриють новий дитячий клуб
14:25 79 будинків у Залізничному районі тимчасово без гарячої й холодної води: роботи проводить ПАТ «Львівобленерго»
14:11 ЛКП «Львівспецкомунтранс» встановило сучасні контейнери для збору пластику на 20 майданчиках
14:06 Львівську молодь запрошують на прощу до Гошева
14:01 У Львові до Дня незалежності реабілітовані містяни отримають матеріальну допомогу
13:59 Понад 3,3 млрд євро інвестовано в «чисту» енергетику та енергоефективність України за 5 років завдяки ефективним законодавчим змінам
13:55 До яких доходів податкова соціальна пільга не застосовується
13:54 На вул. Княгині Ольги відремонтували аварійну ділянку трамвайної колії
13:53 Мерія застерігає мешканців від купівлі квартир у забудовника-афериста ПрАТ «Ірокс»

   Анонси
Анонс презентації виставки «ОУН: ідея і чин»...
19-08-2019, 19:19  >>> 
Мешканців області запрошують на концерт до дня народження Кузьми Скрябіна – «Шампанські очі»...
14-08-2019, 21:49  >>> 
Українські знімальні групи запрошують на конкурс кінопроектів...
08-08-2019, 19:09  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования