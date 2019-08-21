До яких доходів податкова соціальна пільга не застосовується Суспільство | 21-08-2019, 13:55 0 52

Головне управління ДФС у Закарпатській області нагадує, що податкова соціальна пільга (далі – ПСП) застосовується до нарахованого платнику податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Водночас, Податковим кодексом наведено перелік доходів фізичних осіб, до яких ПСП не може бути застосована.

Зокрема, податкова соціальна пільга не може бути застосована до доходів, інших ніж заробітна плата; заробітної плати, яку платник ПДФО протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету та доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Отже, якщо платник податку на доходи фізичних осіб отримує протягом звітного податкового місяця заробітну плату одночасно з доходами у вигляді стипендії, то у такого платника право на застосування ПСП відсутнє.

ДФС у Закарпатській області

