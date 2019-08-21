Службовий пес прикордонників винюхав складові до зброї у двох вантажівках Суспільство | 21-08-2019, 14:26 0 44

Учора ввечері в пункті пропуску «Ужгород» прикордонники Чопського загону виявили партію складових до автомата АК-74, які намагалися незаконно перемістити до Словаччини.

Під час огляду двох вантажних автомобілів «Renault» української реєстрації, які прямували на виїзд з України, спрацював службовий собака, навчений на пошук зброї та вибухівки. Тому транспортні засоби скерували на поглиблену перевірку. Під час огляду у кабінах автомобілів під спальним місцем водія та в бокових ящиках для інструментів виявили пакунки в поліетилені. Як встановили згодом правоохоронці, у них знаходилося 149 ріжків, 5 дерев’яних прикладів, а також 14 штук цівйо та 3 руків’я прикладу.

За даним фактом до слідчого відділу Служби безпеки України в Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 ККУ «Контрабанда». Після проведення відповідних процесуальних заходів виявлені складові до зброї та вантажні автомобілі з причепами передали співробітникові СБУ.



