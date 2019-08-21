Екс-посадовця Буського лісгоспу визнано винним у несвоєчасному поданні декларації Суспільство | 21-08-2019, 15:39 0 119



За участі прокуратури Львівщини, постановою Буського районного суду Львівської області визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, колишнього заступника директора держпідприємства «Буське лісове господарство».



Так, згідно з адміністративними протоколами, складеними Управлінням захисту економіки у Львівській області, вказана особа несвоєчасно подала до НАЗК декларацію після звільнення.



Таким чином вчинила адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП.



За наслідками судового розгляду, до порушника застосовано стягнення у вигляді штрафу.











Пресслужба прокуратури Львівської області



