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Екс-посадовця Буського лісгоспу визнано винним у несвоєчасному поданні декларації
|Суспільство | 21-08-2019, 15:39
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За участі прокуратури Львівщини, постановою Буського районного суду Львівської області визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, колишнього заступника директора держпідприємства «Буське лісове господарство».
Так, згідно з адміністративними протоколами, складеними Управлінням захисту економіки у Львівській області, вказана особа несвоєчасно подала до НАЗК декларацію після звільнення.
Таким чином вчинила адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП.
За наслідками судового розгляду, до порушника застосовано стягнення у вигляді штрафу.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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