На Жидачівщині засудили церковного крадія Суспільство | 21-08-2019, 15:40 0 70





За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного не раз судимого уродженця Крехова (Жидачівський район), який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, що завдала значної шкоди потерпілому).



Встановлено, що крадіжки із церков у с.Антонівка та у с.Махлинець зловмисник вчинив упродовж березня – квітня 2017 року.



Із скарбничок для пожертв чоловік викрав 750 грн, чим завдав збитків релігійним громадам.



Так, Жидачівським районним судом Львівської області фігуранта визнано винним та з урахуванням ст.70 КК України, засуджено до 3 років 2 місяців позбавлення волі.











Пресслужба прокуратури Львівської області



