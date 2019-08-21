Закарпатські митники вилучили електроніки на майже 150 тис. гривень Суспільство | 21-08-2019, 16:11 0 85

В зоні митного контролю митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС припинено ввезення на територію України різного виду товарів – електроніки.

Встановлено, що 17 серпня на митний пост заїхав вантажним автомобілем «IVEKO» громадянин України, надавши працівникам митниці необхідні документи для проходження кордону. Згідно з поданими водієм до митного контролю товаросупровідними документами, через митний кордон переміщувався збірний товар. Його відправником було підприємство, зареєстроване в Китаї, а покупцем – українське у м. Львів.

Вантажний автомобіль надійшов із пломбою угорського відправника без видимих ознак пошкодження.

Директором львівського підприємства, яке було покупцем товару, також було подано товаросупровідні документи та електронну митну декларацію до Закарпатської митниці ДФС.

Відтак, в ході митного контролю, було проведено повний митний огляд товару, з метою його ідентифікації та відповідності відомостям, заявленим в документах. Тож, за участі експерта було виявлено невідповідності заявленого товару в товаросупровідних документах та митній декларації, фактично його було більше, а також було виявлено не вказаний взагалі товар в документах.

Таким чином декларант – директор львівського підприємства не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо найменування, кількості та вартості товару, що підлягає обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, товари, зокрема, реле для пральних машин, бездротові зарядні пристрої для акумуляторів смартфонів, голографічні 3D вентилятори, світлодіодні прожектори, картонні коробки для упакування захисного скла для смартфонів тощо, загальною кількістю 12017 шт. та вартістю 146 265 грн, вилучено.

ДФС у Закарпатській області

