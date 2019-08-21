З початку року юристи ДФС Львівщини відстояли у судах справ на понад 302 млн гривень Суспільство | 21-08-2019, 18:26 0 66



Протягом січня-липня 2019 року фахівці юридичного управління Головного управління ДФС у Львівській області здійснювали супроводження 2654 справ різних категорій на загальну суму майже 5,3 млрд. гривень з урахуванням попередніх періодів.

З розглянутих судами справ повністю або частково на користь органів ДФС у Львівській області вирішено 349 справ на суму 302,6 млн. грн. Це понад 63 відс. усіх справ та 67 відс. від суми.

За сім місяців поточного року юристами ГУ ДФС у Львівській області розглянуто 15 скаpг (заяв, листів про надання відповіді), які надійшли на 2 податкових повідомлення - рішення та на 13 вимог про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Також протягом січня-липня 2019 року підготовлено документи та скеровано 210 висновків по розгляду скарг платників податків до ДФС України.

