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З початку року юристи ДФС Львівщини відстояли у судах справ на понад 302 млн гривень

Суспільство | 21-08-2019, 18:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 66 66    


Протягом січня-липня 2019 року фахівці юридичного управління Головного управління ДФС у Львівській області здійснювали супроводження 2654 справ різних категорій на загальну суму майже 5,3 млрд. гривень з урахуванням попередніх періодів.
З розглянутих судами справ повністю або частково на користь органів ДФС у Львівській області вирішено 349 справ на суму 302,6 млн. грн. Це понад 63 відс. усіх справ та 67 відс. від суми.
За сім місяців поточного року юристами ГУ ДФС у Львівській області розглянуто 15 скаpг (заяв, листів про надання відповіді), які надійшли на 2 податкових повідомлення - рішення та на 13 вимог про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Також протягом січня-липня 2019 року підготовлено документи та скеровано 210 висновків по розгляду скарг платників податків до ДФС України.
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