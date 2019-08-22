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Роботи з розмінування території біля мосту в Станиці Луганській завершені – ОБСЄ
|Суспільство | 22-08-2019, 06:46
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|Українська сторона повідомила Спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній Контактної Групи (ТКГ) Мартіна Сайдіка про закінчення робіт з розмінування біля мосту в Станиці Луганській.
Про це йдеться в заяві Мартіна Сайдика.
"Учасники ТКГ узгодили кроки з підготовки до ремонту мосту у Станиці Луганській. Зокрема, сторони вже завтра обміняються через мене письмовими повідомленнями про закінчення розмінування та про готовність розпочати ремонтні роботи, включаючи усунення фортифікаційних споруд. До речі, я тільки що отримав повідомлення від української сторони", - заявив Сайдік.
Спецпредставник ОБСЄ також повідомив, що в робочій групі з безпеки, крім питань перемир'я і ситуації в Станиці Луганській, обговорювалася і тема відновлення розведення сил і засобів в Золотому та Петровському.
Нагадаємо:
21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі у районі Золотого, Станиці Луганської та на ділянці Петрівське-Богданівка. Якщо певний період там нема обстрілів, то й українська армія, і бойовики повинні відійти від позицій на 1 кілометр углиб.
Повністю ці домовленості саме в Станиці Луганській не виконувалися, там весь час фіксувалися обстріли.
26 червня 2019 року штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській – і запевнив, що це не послаблює оборонні можливості ОС. 27 червня перший етап завершився: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської, але СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт.
1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. За його словами, це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО для розмінування території.
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