Дослідники показали як виглядає "Титанік" через 107 років після катастрофи Суспільство | 22-08-2019, 06:51 0 59 Команда дослідників з Atlantic Productions зафільмувала стан пароплава "Титанік", який потонув в Атлантичному океані 1912 року.



Про це повідомляє BBC.



Вперше в історії "Титанік" зняли у якості 4К. Ці кадри використають у документальному фільмі, який знімає компанія Atlantic Productions.







Всього було здійснено 5 занурень глубоководную камерою, фото та відео показали, що затонулий корабель перебуває в поганому стані. Сильні океанські течії, сольова корозія і бактерії атакують корабель.



15 квітня 1912 року пасажирський лайнер "Титанік" внаслідок зіткнення з айсбергом потонув у 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу — із Саутгемптона до Нью-Йорка. На його борту перебували 2208 пасажирів, внаслідок катастрофи понад 1500 людей загинули.