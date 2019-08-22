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Дослідники показали як виглядає "Титанік" через 107 років після катастрофи

Суспільство | 22-08-2019, 06:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 59 59    
Команда дослідників з Atlantic Productions зафільмувала стан пароплава "Титанік", який потонув в Атлантичному океані 1912 року.

Про це повідомляє BBC.

Вперше в історії "Титанік" зняли у якості 4К. Ці кадри використають у документальному фільмі, який знімає компанія Atlantic Productions.



Всього було здійснено 5 занурень глубоководную камерою, фото та відео показали, що затонулий корабель перебуває в поганому стані. Сильні океанські течії, сольова корозія і бактерії атакують корабель.

15 квітня 1912 року пасажирський лайнер "Титанік" внаслідок зіткнення з айсбергом потонув у 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу — із Саутгемптона до Нью-Йорка. На його борту перебували 2208 пасажирів, внаслідок катастрофи понад 1500 людей загинули.
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