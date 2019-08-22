60 000 пачок сигарет на 2,7 мільйона гривень прикордонники виявили у фурі на кордоні з Румунією Суспільство | 22-08-2019, 10:34 0 91 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=7fjf1Gg8RUc&feature=youtu.be







Організатори контрабандних оборудок не полишають намірів незаконно перемістити тютюнові вироби через кордон в країни ЄС.



Черговій спробі завадили прикордонники Чернівецького загону разом з працівниками митниці на кордоні з Румунією. Вони викрили фуру, в якій серед вантажу були приховані майже 60 000 пачок сигарет на суму 2,7 мільйона гривень.



Транспортний засіб «Мерседес» під керуванням громадянина Румунії слідував через пункт пропуску «Порубне». За документами вантажівкою в Бухарест з Вінниці везли різноманітні товари господарського призначення. Під час оформлення у прикордонного наряду виникла підозра, що автівкою також можуть незаконно переміщувати заборонені предмети.



Передчуття охоронців кордону не підвело. Під час спільної поглибленої перевірки було виявлено контрабандні сигарети. Їх спробували приховати в коробках, де знаходився заявлений вантаж.



Автівку розвантажили та дістали з коробок 59 950 пачок тютюнових виробів. Наразі товар вилучено.





