|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
60 000 пачок сигарет на 2,7 мільйона гривень прикордонники виявили у фурі на кордоні з Румунією
|Суспільство | 22-08-2019, 10:34
| 0 91
|
|ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=7fjf1Gg8RUc&feature=youtu.be
Організатори контрабандних оборудок не полишають намірів незаконно перемістити тютюнові вироби через кордон в країни ЄС.
Черговій спробі завадили прикордонники Чернівецького загону разом з працівниками митниці на кордоні з Румунією. Вони викрили фуру, в якій серед вантажу були приховані майже 60 000 пачок сигарет на суму 2,7 мільйона гривень.
Транспортний засіб «Мерседес» під керуванням громадянина Румунії слідував через пункт пропуску «Порубне». За документами вантажівкою в Бухарест з Вінниці везли різноманітні товари господарського призначення. Під час оформлення у прикордонного наряду виникла підозра, що автівкою також можуть незаконно переміщувати заборонені предмети.
Передчуття охоронців кордону не підвело. Під час спільної поглибленої перевірки було виявлено контрабандні сигарети. Їх спробували приховати в коробках, де знаходився заявлений вантаж.
Автівку розвантажили та дістали з коробок 59 950 пачок тютюнових виробів. Наразі товар вилучено.
|
|