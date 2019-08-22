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ПРОТЯГОМ ДОБИ ПРИКОРДОННИКІВ ТРИЧІ НАМАГАЛИСЯ ПІДКУПИТИ

Суспільство | 22-08-2019, 10:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    

Активне проведення заходів з протидії корупційній складовій серед прикордонників продовжує приносити позитивні результати. Протягом доби, було зафіксовано три спроби давання хабарів прикордонникам Львівського загону. Грошові винагороди пропонували громадянин України та Республіки Польща у міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Рава - Руська» та «Грушів» у розмірі 50 польських злотих, 500 та 200 гривень, за безперешкодний перетин державного кордону та закінчення терміну дії страхового поліса «Зелена карта».
В діях порушників вбачаються ознаки адміністративного правопорушення передбачені ст.369 ККУ «Пропозиція щодо надання неправомірної вигоди», по даних фактах було повідомлено працівників Національної поліції.

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.
Пресслужба Львівського прикордонного загону
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